Жители Москвы снова могут пользоваться проездными

Все виды проездных, социальные карты, карта "Тройка" вновь действуют в общественном транспорте Москвы. Они были заблокированы больше двух месяцев.

С 9 июня в столице стартовал первый этап снятия ограничений. Теперь местные жители могут выходить из дома в любое время, получать пропуск для поездки на общественном транспорте больше не нужно. В метро и всех видах наземного транспорта почти нет никаких изменений с "докоронавирусных времен". Правда, на наземном транспорте водители пока не будут продавать пассажирам билеты.

Москвичи, которые приобретали проездной на апрель или май, могут обменять его, если использовано не больше 22 поездок. Обмен начнется с 12 июня в кассах метро и киосках "Мосгортранса".

"Проездные можно продлить в любой удобный день, поэтому, если вам не обязательно пользоваться транспортом в ближайшие дни, можете продлить проездной позже. При компенсации неиспользованных билетов также будет учитываться поэтапность снятия ограничений. При этом, если срок действия билета не истек до 9 июня, к нему будет добавлено то количество дней, которые совпали с периодом вынужденной самоизоляции. Если срок действия проездного закончился в период карантина, он будет продлен в день обращения в кассы на количество дней, которые совпали с периодом изоляции. Например, если проездной действовал до 22 апреля, его продлят на 24 дня", — сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

Напомним, что с 9 июня стартует первый этап снятия ограничений. С 16 июня — второй, с 23 июня — заключительный.