Отпуск на даче выбирает каждый четвертый нижегородец

Оптимистично настроенные жители Нижегородской области планируют провести отпуск на даче. Такой ответ дал каждый четвертый участник опроса, проведенного в регионе.

Чуть больше 15% респондентов останутся дома, а еще 17% не планируют отдыхать, и столько же участников опроса не имеет работы, поэтому об отдыхе не думает.

Выехать за пределы родной области намерены этим летом 25% нижегородцев. 4% из них мечтают об отпуске в Крыму, почти 5% планируют поездку на курорты Краснодарского края, 7% отправятся в путешествие по родной стране. На зарубежный отдых рассчитывают 1,7% опрошенных.

"В распределениях ответов жителей города и области мы зафиксировали два момента, в которых их мнения существенно расходятся. Так, отпуск на даче собираются провести треть жителей области и только 20,9% горожан. Примерно столько же горожан (21,3%) не планируют отпуск вообще, тогда ка среди жителей сельских районов таких только 11,6%. Очевидно, что основная причина нежелания земляков отдыхать за пределами региона — отсутствие достаточного количества средств и, возможно, проблемы с трудоустройством", — пояснил директор Института проблем социального управления Максим Лубяной.

Ранее "Правда.Ру" писала, что и, согласно общероссийским опросам, жители страны в этом году намерены провести отпуск дома или на даче.