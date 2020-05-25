Большинство россиян, говоря о планах на отпуск, собираются провести его дома. Таковы результаты социологического опроса, который провел ВЦИОМ.
Домашний отпуск ожидает 61% опрошенных. 31% респондентов проведут его на даче. Если же говорить о желаниях, то россияне предпочли бы небольшое путешествие. В другой город отдохнуть метают 11%, провести пару недель на черноморском побережье Кавказа желают 6%, а 5% — в Крыму.
"За рубеж россияне сегодня боятся пока строить планы, а вот внутренний туризм у нас пока демонстрирует некоторый потенциал, который, осенью мы уже узнаем, будет реализован или нет", — рассказал директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.
Несмотря на эпидемию и кризис, треть опрошенных планируют взять положенный отпуск. Традиционные две недели намерены отдохнуть 14% респондентов, месяц отдыха хотят получить 8%, а 6% опрошенных готовы отдыхать больше месяца. При этом 19% признаются, что отдыхать будут только в выходные.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян отказаться пока от зарубежных поездок.
Из-за введенного правительством запрета на импорт топлива в Россию цены на бензин для населения будут увеличиваться.
Такое мнение озвучил первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.
"Если во всем мире цена топлива на внутреннем рынке для потребителей зависит от цен на углеводородное сырье на внешнем рынке, то у нас этот механизм не работает", — пояснил свою точку зрения депутат.
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов не стал проходить тестирование на коронавирус. Спортсмену предложили сдать анализ после того, как в больницу попал его отец Абдулманап Нурмагомедов.
Известный тренер сейчас находится в больнице в тяжёлом состоянии. У него диагностирована пневмония. Кроме того, у Абдулманапа выявлены проблемы с сердцем.
Сообщалось, что тренер находится в коме и у него нарастает сердечная недостаточность.
Телеграм-канал Mash утверждает, что Хабибу предложили пройти полное обследование, но он отказался. Чемпион UFC в лёгком весе попросил уделить всё внимание отцу.
Девочка, которая всю жизнь прожила в московском роддоме, теперь живёт в новой семье.
Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
"Эта девочка не находится в этом центре, у нее все хорошо складывается в судьбе. Все решения суда исполнены, с ней все в полном порядке", — пояснила Ярославская.
Омбудсмен подчеркнула, что не может раскрыть детали судебного процесса из-за "определенных этических моментов".
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о пятилетней девочке, которую родители ни разу не забирали из роддома. Её родители были против, чтобы она покинула роддом и отказывались её забирать.
Многие страны начинают открывать свои границы для иностранцев. Россиянам же рекомендуют пока оставаться на родине. Предостережение высказал премьер-министр Михаил Мишустин.
Получить документы и другие услуги в многофункциональных центрах Москвы в ближайшие дни намерены свыше 20 тысяч человек. Столько заявок специалисты МФЦ приняли за два дня.
Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.