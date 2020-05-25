Большинство россиян проведут отпуск дома или на даче

Большинство россиян, говоря о планах на отпуск, собираются провести его дома. Таковы результаты социологического опроса, который провел ВЦИОМ.

Домашний отпуск ожидает 61% опрошенных. 31% респондентов проведут его на даче. Если же говорить о желаниях, то россияне предпочли бы небольшое путешествие. В другой город отдохнуть метают 11%, провести пару недель на черноморском побережье Кавказа желают 6%, а 5% — в Крыму.

"За рубеж россияне сегодня боятся пока строить планы, а вот внутренний туризм у нас пока демонстрирует некоторый потенциал, который, осенью мы уже узнаем, будет реализован или нет", — рассказал директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Несмотря на эпидемию и кризис, треть опрошенных планируют взять положенный отпуск. Традиционные две недели намерены отдохнуть 14% респондентов, месяц отдыха хотят получить 8%, а 6% опрошенных готовы отдыхать больше месяца. При этом 19% признаются, что отдыхать будут только в выходные.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян отказаться пока от зарубежных поездок.