Мишустин предостерегает россиян от поездок за границу

Многие страны начинают открывать свои границы для иностранцев. Россиянам же рекомендуют пока оставаться на родине.

Предостережение высказал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах разная, и никто не может гарантировать отдыхающим защиту от заражения вирусом. Я прошу наших граждан не торопиться. Мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж: за несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену", — подчеркнул глава российского кабмина.

Он напомнил, что ВОЗ все еще оценивает риск распространения коронавируса как высокий.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что в России не планируется вводить выездные визы. Гражданам не требуется разрешение властей для того, чтобы покинуть пределы родины. А вот въезд для иностранцев у нас пока закрыт. Тем, кто оказался в России в период ограничительных мер, продлены визы. А россияне, которые застряли заграницей, получают помощь от государства.