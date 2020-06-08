В Москве проверяют сообщения о невыплате компенсаций медикам

Следственные органы начали проверку центральной клинической больницы №6 РЖД. Сообщается, что там медики не получили компенсации за работу с коронавирусными больными.

Информация была опубликована в ряде средств массовой информации. На ее основании проверку начали сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России. Сообщается, что выплаты не получили медики, которые приехали в Москву из других регионов страны. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что медикам Приморья компенсации выплатили только после вмешательства прокуратуры. После проверки медработникам, которые помогали в лечении и уходе за коронавирусными больными, в общей сложности выплатили около 6,5 миллиона рублей.

Также принято решение, что стаж врачей в России пересчитают из-за коронавируса. За два месяца работы с инфицированными COVID-19 медикам засчитают полгода стажа. То есть за один день работы в опасных условиях будет учитываться три.