Спасатели Подмосковья устранили возгорание киногородка

Региональный главк МЧС сообщает о том, что пожарным удалось потушить загоревшийся этаж на складе киногородка в Ленинском округе.

По информации спасателей, пожар начался в 2:50 по московскому времени.