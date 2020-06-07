Региональный главк МЧС сообщает о том, что пожарным удалось потушить загоревшийся этаж на складе киногородка в Ленинском округе.
По информации спасателей, пожар начался в 2:50 по московскому времени.
"По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось задымление на втором этаже (мансарда) склада с кинодекорациями. 04.40 — локализация на площади 600 квадратных метров. 05.40 ликвидация открытого горения", — говорится в сообщении.
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