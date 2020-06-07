В Москве за сутки более пятидесяти человек скончались от коронавируса

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице сообщили о том, что за последние сутки в Москве скончались 55 пациентов, которые были заражены коронавирусом.

Оперативный штаб также напоминает о необходимости оставаться дома при симптомах ОРВИ. С самого начала коронавирусной пандемии в Москве умерли 2919 человек.