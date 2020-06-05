Издание Baza сообщило о том, что на улице Дорожная в Москве произошла серия взрывов в девятиэтажном жилом здании.
По информации очевидцев, рядом с домом в воздухе пахнет порохом. Известно о том, что после взрывов произошел пожар, во время которого погиб 71-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения
По предварительной версии, взрыв произошел из-за газа.
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