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На юге Москвы во время взрыва в жилом доме погиб пожилой мужчина

Россия » Центр » Москва

Издание Baza сообщило о том, что на улице Дорожная в Москве произошла серия взрывов в девятиэтажном жилом здании.

По информации очевидцев, рядом с домом в воздухе пахнет порохом. Известно о том, что после взрывов произошел пожар, во время которого погиб 71-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения

По предварительной версии, взрыв произошел из-за газа.

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