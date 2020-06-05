На сайте правительства Москвы сообщается о том, что столичные школьники 8 июня будут писать итоговое сочинение.
"Итоговое сочинение (изложение) для учащихся, зарегистрированных на его сдачу в дополнительные сроки, проведут 8 июня. Дату утвердила Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Писать сочинение будут около 400 человек", — говорится в сообщении.
Белоруссию могут ждать новые европейские санкции Лукашенко будет просить помощь у России. Но может получиться так, что в 2020 пройдут последние "его" выборы...