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В Москве 8 июня школьники напишут итоговое сочинение

Россия » Центр » Москва

На сайте правительства Москвы сообщается о том, что столичные школьники 8 июня будут писать итоговое сочинение.

"Итоговое сочинение (изложение) для учащихся, зарегистрированных на его сдачу в дополнительные сроки, проведут 8 июня. Дату утвердила Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Писать сочинение будут около 400 человек", — говорится в сообщении.

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