Москвичам рассказали, какая погода будет этим летом

Портал RT со ссылкой на главного специалиста метеобюро столицы Татьяну Позднякову сообщил о том, что теплая погода вернется в Москву в первую субботу июня.

«Все расчеты показывают, что начиная с субботы температура в столичном регионе будет резко повышаться. Может быть, мы дождемся настоящего летнего тепла, дневной температуры +20…+25 градусов», — рассказала Позднякова.

Синоптик также отметила, что самое начало лета будет холодным. 1 июня в Москве ожидается дождь.