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Источник Правда.Ру

МАДИ отменила штрафы за ошибки в номерах при привязке к пропуску

Россия

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил агентству РИА "Новости" о том, что МАДИ (Московская административная дорожная инспекция) отменила уже более 3,4 тысячи штрафов водителям, которые ошиблись номером автомобиля при привязке его к пропуску.

"Мы продолжаем отменять штрафы водителям, которые ошиблись в цифре или букве номера автомобиля, когда привязывали его к цифровому пропуску. Подобные постановления мы отменили уже 3 471 автомобилисту. Еще раз подчеркну, никакой цели собрать больше штрафов у нас нет. Заявление на отмену можно заполнить и отправить в электронном виде, чтобы никуда не ходить", — рассказал Ликсутов.

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Мэр Москвы рассказал об снятии некоторых ограничений

Россия » Центр » Москва

Столичный мэр Сергей Собянин заявил о том, что в Москве будут продолжать снимать ограничения, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции.

По словам градоначальника, в столице планируется открытие непродовольственных магазинов и центров бытовых услуг, которые не предполагают длительного контакта с клиентом. Также будут разработаны меры для разрешения прогулок жителям Москвы.

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Цены на авиабилеты по России вырастут во второй половине лета

Россия

Сервис для путешественников Biletix сообщил о том, что цены на авиаперелеты по России обычно вырастают во второй половине туристического сезона.

Эксперты проанализировали данные бронирований и пришли к выводу, что рост цен на билет может быть зафиксирован и в этом году.

Так, в 2019-м средний чек на поездку в Сочи и обратно из Москвы в июне был 2825 рублей, а в августе — уже 8400 рублей.

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Президент ЦСКА предложил вернуть болельщиков на стадионы

Спорт » Командные виды » Футбол

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что футбол без присутствия болельщиков на стадионах не вызывает такого интереса, как с ними. По мнению руководителя клуба, чемпионат России необходимо возобновить с фанатами на трибунах.

"Сейчас, когда мы наблюдаем спад по показателям заболеваемости во всей стране, нужно, мне кажется, уже продумать варианты с возвращением болельщиков на стадионы. Понятно, я не говорю о полных трибунах. Возможно, о половине стадиона, но это уже детали, которые можно выработать при положительном решении вопроса", — приводит Sport24 слова Гинера.

Ранее сообщалось, что чемпионат РПЛ будет возобновлён 21 июня, а окончен 26 июля. Каждой команде необходимо провести по восемь матчей.

Отметим, в Москве и других регионах продолжают действовать ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.

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Черкасский мэр подал в суд на президента Украины

Россия

Адвокат мэра Черкасс Денис Цыпин сообщил о том, что глава города подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот назвал его "бандитом".

"Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд города Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс. Мы все помним, что несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский назвал Бондаренко бандитом. Вот ответ. Наш справедливый и неподкупный Печерский районный суд Киева выяснит, кто прав, а кто нет, и можно ли президенту страны называть кого-либо бандитом. Увидимся с президентом Украины в суде", — заявил Цыпин на видео, которое опубликовал в своем Facebook.

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Володин предупредил о возможности завоза COVID-19 из-за рубежа

Россия

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости создавать условия для развития туризма внутри России для того, чтобы избежать завоза коронавирусной инфекции из других стран.

"Мы видим, что предпринимают и Испания, и другие страны — они приглашают наших граждан к себе отдыхать. Привезут заразу! Вы видите, насколько у них менее эффективно здравоохранение, насколько там не соблюдаются никакие стандарты. Мы окажемся в ситуации, что будем, как и в самом начале, бороться с проблемами, которые нам привезли. Нам привезли этот вирус из Европы", — выступил спикер Госдумы на пленарном заседании.

туризм россия госдума вячеслав володин
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