Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил агентству РИА "Новости" о том, что МАДИ (Московская административная дорожная инспекция) отменила уже более 3,4 тысячи штрафов водителям, которые ошиблись номером автомобиля при привязке его к пропуску.
"Мы продолжаем отменять штрафы водителям, которые ошиблись в цифре или букве номера автомобиля, когда привязывали его к цифровому пропуску. Подобные постановления мы отменили уже 3 471 автомобилисту. Еще раз подчеркну, никакой цели собрать больше штрафов у нас нет. Заявление на отмену можно заполнить и отправить в электронном виде, чтобы никуда не ходить", — рассказал Ликсутов.
Столичный мэр Сергей Собянин заявил о том, что в Москве будут продолжать снимать ограничения, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции.
По словам градоначальника, в столице планируется открытие непродовольственных магазинов и центров бытовых услуг, которые не предполагают длительного контакта с клиентом. Также будут разработаны меры для разрешения прогулок жителям Москвы.
Сервис для путешественников Biletix сообщил о том, что цены на авиаперелеты по России обычно вырастают во второй половине туристического сезона.
Эксперты проанализировали данные бронирований и пришли к выводу, что рост цен на билет может быть зафиксирован и в этом году.
Так, в 2019-м средний чек на поездку в Сочи и обратно из Москвы в июне был 2825 рублей, а в августе — уже 8400 рублей.
Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что футбол без присутствия болельщиков на стадионах не вызывает такого интереса, как с ними. По мнению руководителя клуба, чемпионат России необходимо возобновить с фанатами на трибунах.
"Сейчас, когда мы наблюдаем спад по показателям заболеваемости во всей стране, нужно, мне кажется, уже продумать варианты с возвращением болельщиков на стадионы. Понятно, я не говорю о полных трибунах. Возможно, о половине стадиона, но это уже детали, которые можно выработать при положительном решении вопроса", — приводит Sport24 слова Гинера.
Ранее сообщалось, что чемпионат РПЛ будет возобновлён 21 июня, а окончен 26 июля. Каждой команде необходимо провести по восемь матчей.
Отметим, в Москве и других регионах продолжают действовать ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.
Адвокат мэра Черкасс Денис Цыпин сообщил о том, что глава города подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот назвал его "бандитом".
"Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд города Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс. Мы все помним, что несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский назвал Бондаренко бандитом. Вот ответ. Наш справедливый и неподкупный Печерский районный суд Киева выяснит, кто прав, а кто нет, и можно ли президенту страны называть кого-либо бандитом. Увидимся с президентом Украины в суде", — заявил Цыпин на видео, которое опубликовал в своем Facebook.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости создавать условия для развития туризма внутри России для того, чтобы избежать завоза коронавирусной инфекции из других стран.
"Мы видим, что предпринимают и Испания, и другие страны — они приглашают наших граждан к себе отдыхать. Привезут заразу! Вы видите, насколько у них менее эффективно здравоохранение, насколько там не соблюдаются никакие стандарты. Мы окажемся в ситуации, что будем, как и в самом начале, бороться с проблемами, которые нам привезли. Нам привезли этот вирус из Европы", — выступил спикер Госдумы на пленарном заседании.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.