В Чечне продолжают действовать все ограничительные меры

Власти Чечни еще не приняли решение о снятии ограничительных мер. Поэтому все, что действовало в регионе до 12 мая, остается в силе.

Об этом заявил представитель оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19 в Чеченской Республике по СМИ Ахмед Дудаев. Он опроверг информацию, что с сегодняшнего дня по всей России отменяют введенные меры безопасности. Представитель оперштаба подчеркнул, что для ситуации в Чечне эта информация не соответствует действительности.