Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что лично провел совещание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом нового типа в регионе.
"На первом после праздничных выходных совещании оперштаба заслушал доклады ответственных лиц. В целом ситуация в больницах, а также в сфере экономики региона стабильна. Мы уже получили достаточно полезных знаний о борьбе с коронавирусом. Уверен, скоро ситуация не только в регионе, но и в целом по России изменится в лучшую сторону", — написал глава республики в своем Telegram-канале и прикрепил фото.
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отреагировал на информацию о возможной продаже клуба иностранным инвесторам. Ранее СМИ сообщили о том, что башкирская команда может быть выкуплена двумя группами - Red Bull и City Football Group.
Служба крови Чеченской Республики совместно с "Яндекс.Такси" запустила совместную социальную акцию "Бесплатное такси для доноров" в рамках проекта "Помощь рядом".
До 18 мая доноры получают специальные промокоды, которые позволяют им осуществить бесплатную поездку.
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил уволить работников Гудермесской больницы после их жалобы на дефицит защитных костюмов и масок.
Он обосновал это тем, что врачи должны успокаивать людей, а не нагнетать обстановку, поэтому провокаторы должны быть уволены. Также Кадыров заявил, что у региона достаточное количество средств защиты, которых хватит на покрытие собственных нужд и на помощь другим регионам.
Власти Чечни еще не приняли решение о снятии ограничительных мер. Поэтому все, что действовало в регионе до 12 мая, остается в силе.
Об этом заявил представитель оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19 в Чеченской Республике по СМИ Ахмед Дудаев. Он опроверг информацию, что с сегодняшнего дня по всей России отменяют введенные меры безопасности. Представитель оперштаба подчеркнул, что для ситуации в Чечне эта информация не соответствует действительности.
В России создали бетон, который может проводить электричество. Результаты исследования были опубликованы в научном издании Magazine of Civil Engineering.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.