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Источник Правда.Ру

Кадыров лично провел совещание оперативного штаба

Россия » Юг » Грозный

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что лично провел совещание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом нового типа в регионе.

"На первом после праздничных выходных совещании оперштаба заслушал доклады ответственных лиц. В целом ситуация в больницах, а также в сфере экономики региона стабильна. Мы уже получили достаточно полезных знаний о борьбе с коронавирусом. Уверен, скоро ситуация не только в регионе, но и в целом по России изменится в лучшую сторону", — написал глава республики в своем Telegram-канале и прикрепил фото.

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В "Уфе" отреагировали на информацию о продаже клуба

Спорт » Командные виды » Футбол

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отреагировал на информацию о возможной продаже клуба иностранным инвесторам. Ранее СМИ сообщили о том, что башкирская команда может быть выкуплена двумя группами - Red Bull и City Football Group.

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В Чечне действует акция "Бесплатное такси для доноров"

Россия » Юг » Грозный

Служба крови Чеченской Республики совместно с "Яндекс.Такси" запустила совместную социальную акцию "Бесплатное такси для доноров" в рамках проекта "Помощь рядом".

До 18 мая доноры получают специальные промокоды, которые позволяют им осуществить бесплатную поездку.

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Кадыров поручил уволить медиков, которые жаловались на дефицит масок

Россия » Юг » Грозный

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил уволить работников Гудермесской больницы после их жалобы на дефицит защитных костюмов и масок.

Он обосновал это тем, что врачи должны успокаивать людей, а не нагнетать обстановку, поэтому провокаторы должны быть уволены. Также Кадыров заявил, что у региона достаточное количество средств защиты, которых хватит на покрытие собственных нужд и на помощь другим регионам.

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В Чечне продолжают действовать все ограничительные меры

Россия » Юг » Грозный

Власти Чечни еще не приняли решение о снятии ограничительных мер. Поэтому все, что действовало в регионе до 12 мая, остается в силе.

Об этом заявил представитель оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19 в Чеченской Республике по СМИ Ахмед Дудаев. Он опроверг информацию, что с сегодняшнего дня по всей России отменяют введенные меры безопасности. Представитель оперштаба подчеркнул, что для ситуации в Чечне эта информация не соответствует действительности.

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В России создали бетон, способный проводить электричество

Наука » Технологии

В России создали бетон, который может проводить электричество. Результаты исследования были опубликованы в научном издании Magazine of Civil Engineering.

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