Дети составляют меньше 7 % от зараженных COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на онлайн-совещании с Владимиром Путиным заявила, что дети составляют не больше 7 % от общего числа зараженных COVID-19 в стране. Об этом пишет телеканал "360".