Глава Роспотребнадзора Анна Попова на онлайн-совещании с Владимиром Путиным заявила, что дети составляют не больше 7 % от общего числа зараженных COVID-19 в стране. Об этом пишет телеканал "360".
"В общем количестве инфицированных с начала наблюдения, с начала марта, удельный вес детей не превышает 7%. Если брать детей от нуля до восемнадцати лет", — уточнила она.
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