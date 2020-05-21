Издателя журнала "Флирт" задержали за организацию услуг эскорта

Источник в правоохранительных органах сообщил каналу "360" о задержании восьмерых человек, которые подозреваются в организации услуг эскорта. Среди задержанных присутствует издатель журнала "Флирт" Дмитрий Зяблицев.

Полиция при участии СОБР провела спецоперацию, в ходе которой были задержаны шесть женщин и двое мужчин. Первые обрабатывали заказы, а вторые занимались организацией занятий проституцией.

Организаторов временно отпустили под подписку о невыезде. Известно, что Зяблицев был уже дважды судим за подобную деятельность.