Еще 8849 россиян заболели коронавирусом

Коронавирус диагностирован еще у 8849 жителей 84 регионов России. Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Так, жертвами опасной инфекции стали 127 человек. Всего их в стране уже 3099 человек.

Излечились от болезни за сутки 7289 пациентов. Всего побороть коронавирус смог 92 681 россиянин.

Всего с начала эпидемии в России выявлено 317 554 случая заражения COVID-19.

Как сообщает Роспотребнадзор, за сутки медики провели 262 тысячи тестов на коронавирус. Всего их сделано уже более 7,8 миллиона. Под наблюдением врачей остаются 277 тысяч россиян.

Между тем эксперты считают, что Россия уже прошла пик заболеваемости. Такое мнение высказал вирусолог Анатолий Альтштейн. Его мнение основывается на том, что уже несколько дней в стране ежедневное число новых инфицированных не превышает 10 тысяч человек. Альтштейн, считает, что Россия достигла пика и вышла на плато.

А Европа готовится ко второй волне коронавируса. К этому страны ЕС призывает директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, ответственного за консультирование правительств по вопросам борьбы с заболеваниями, Андреа Аммон. Она считает, что речь уже не идет о том, будет ли вторая волна, она точно случится. Теперь важно понять, когда ее ждать и какой силы она будет.