Cанитарный врач ЕС: Европа должна готовиться ко второй волне COVID

Перспектива второй волны коронавирусной инфекции в Европе больше не является отдаленной теорией.

Так считает директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, ответственного за консультирование правительств по вопросам борьбы с заболеваниями, Андреа Аммон.

"Вопрос в том, когда нахлынет вторая волна и какой она будет силы, - говорит медицинский чиновник. - Глядя на характеристики вируса, оценивая ту информацию о формировании популяционного иммунитета, что сейчас появляется из разных стран - картина получается неутешительная", - говорит Аммон.

Иммунитета к коронавирусу практически нет

По ее словам, иммунитет к коронавирусу сформировался у 2 - 14% людей. То есть от 85% до 90% населения к COVID восприимчивы по-прежнему. А между тем - ученые в этом абсолютно уверены - вирус в мире циркулирует гораздо больше, чем в январе и феврале.