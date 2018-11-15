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Синоптики: на Россию надвигается "снежный удар"

Россия

 

Синоптики: на Россию надвигается "снежный удар". 394946.jpeg

Ближайшие две недели погода будет переменчива и ненастна, таков прогноз синоптиков.

На северо-западе страны уже к предстоящим выходным ожидается значительное похолодание: обильные снегопады пройдут в Архангельской и Ленинградской областях. Затем фронт атмосферного циклона переместится с северо-запада на юг.

В Московской области, равно как и в Нижегородской и Тверской, метели и сильный ветер ожидаются в начале следующей недели — до тех пор температура может подниматься выше нуля градусов, возможны туманы.

Похолодание до минусовых температур в Приморье прогнозируется уже сегодня, в четверг. На Дальнем Востоке погода неизменна — морозы продержатся, как минимум, до конца недели.

Ранее Гидрометцентр сообщил москвичам предварительный прогноз на декабрь и новогодние праздники. По словам специалистов, несмотря на то, что последний месяц года ожидается достаточно теплый — среднесуточная температура будет равняться 3,9 градусам ниже нуля, ближе к Новому году отметка понизится до 8 градусов. В целом, ожидается, что декабрьская температура будет ниже климатической нормы примерно на один градус. Снежный покров установится на европейской части России примерно к концу ноября.

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Темы снег погода метель ноябрь декабрь новый год Гидрометцентр прогноз погоды погода в Москве
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