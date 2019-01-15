Россия отказалась платить взнос в Совет Европы в 2019 году

15 января вице-спикер Государственной думы РФ Петр Толстой сообщил журналистам, что Россия не будет покупать билет на фильм, который не посмотрим. Таким образом, Толстой прокомментировал отказ Российской Федерации оплачивать взнос за 2019 год в Совете Европы.
По словам Толстого, отсутствие России в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы ставит вопрос о целесообразности Совета Европы как такового.
"Не стоит забывать, что Совет Европы должен объединять все страны региона, а не ограничивать какие-то государства по различным признакам. Если говорить прямо, то Совет Европы без России не более чем ущербная пародия на Евросоюз", - сказал Петр Толстой.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Россия собирается покинуть Совет Европы.
Фото: www.coe.int
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