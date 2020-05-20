Аналитики рейтингового агентства Moody's считают, что жители провинциальных городов в ближайшие несколько лет будут переезжать в Москву и Санкт-Петербург из-за ухудшения экономического развития после окончания коронавирусной пандемии.
Отток людей из маленьких городов будет вызван невысокими зарплатами, слабой социальной поддержкой, неразвитой инфраструктурой. Также это коснется бизнесменов в сферах торговли, перевозок и гостиничного бизнеса, ведь эти организации больше всего пострадали от пандемии коронавируса.
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