Россияне массово переедут в Москву и Санкт-Петербург

Аналитики рейтингового агентства Moody's считают, что жители провинциальных городов в ближайшие несколько лет будут переезжать в Москву и Санкт-Петербург из-за ухудшения экономического развития после окончания коронавирусной пандемии.

Отток людей из маленьких городов будет вызван невысокими зарплатами, слабой социальной поддержкой, неразвитой инфраструктурой. Также это коснется бизнесменов в сферах торговли, перевозок и гостиничного бизнеса, ведь эти организации больше всего пострадали от пандемии коронавируса.