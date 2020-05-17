Врачи обнаружили коронавирус у муфтия Карачаево-Черкесии Исмаила Бердиева. Сейчас он находится в больнице.
По словам "360" медики оценивают его состояние среднетяжелым. Его уже подключили к подаче кислорода, но о ИВЛ пока не сообщается.
Ранее Муфтий призвал всех мусульман Карачаево-Черкессии отказаться от посещения мечетей и соблюдать домашний режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
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