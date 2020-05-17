У муфтия Карачаево-Черкесии Исмаила Бердиева обнаружили коронавирус

Врачи обнаружили коронавирус у муфтия Карачаево-Черкесии Исмаила Бердиева. Сейчас он находится в больнице.

По словам "360" медики оценивают его состояние среднетяжелым. Его уже подключили к подаче кислорода, но о ИВЛ пока не сообщается.

Ранее Муфтий призвал всех мусульман Карачаево-Черкессии отказаться от посещения мечетей и соблюдать домашний режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса.