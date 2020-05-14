Исполняющая обязанности начальника департамента здравоохранения Чукотки Надежда Ищенко сообщила о том, что власти перевели все федеральные средства медикам, которые работают с пациентами, инфицированными COVID-19.
"Президентские выплаты поступили на территорию вовремя. Более того, 13 мая все федеральные выплаты были перечислены на личные счета медработников. В общей сложности по 415 Постановлению выплаты получили 45 медработников на сумму 3 миллиона 72 тысячи рублей и по 484 постановлению, выплаты стимулирующие — 41 медработник на сумму 2 миллиона 885 тысяч. Никаких задержек, 13 мая все получили эти выплаты", — сказала Ищенко, комментарий которой предоставили в правительстве региона агентству РИА "Новости".
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