На Чукотке медикам перевели все доплаты за больных коронавирусом

Исполняющая обязанности начальника департамента здравоохранения Чукотки Надежда Ищенко сообщила о том, что власти перевели все федеральные средства медикам, которые работают с пациентами, инфицированными COVID-19.