Режим самоизоляции в Воронежской области продлили до конца мая

Режим повышенной готовности продлили власти Воронежской области. Жителям настоятельно рекомендуют оставаться дома до 31 мая.

С 12 мая в регионе дополнительно ввели масочный режим.

"Постановляю временно приостановить до 31 мая 2020 года на территории Воронежской области: оказание услуг в сфере физической культуры и спорта, в том числе деятельность фитнес-центров, осуществление (проведение) тренировок, соревнований и иных мероприятий спортивного характера; б) деятельность объектов розничной торговли (в том числе функционирующих на территории торгово-развлекательных и торговых центров, торговых комплексов, супермаркетов (универсамов), универмагов, гипермаркетов, магазинов-складов, аутлет-центров, моллов, ярмарок, рынков)", — говорится в указе губернатора Воронежской области Александра Гусева.

Местным жителям разрешено ходить в продуктовые магазины, аптеки. Также открыты салоны связи и магазины автозапчастей. Все остальное остается закрытым. Жителям региона не советуют покидать пределы области. Гости из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга должны сообщить о своем приезде и пройти двухнедельный карантин.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что режим самоизоляции отменен в Башкирии, Татарстане и Мурманской области.