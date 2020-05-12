В городе Ноябрьске на Ямале произошел несчастный случай, в результате которого погибла местная жительница. Инцидент произошел прямо на пикнике, посвященном Дню Победы. Женщина подавилась шашлыком.
"Скорая" прибыла на место происшествия всего за четыре минуты, однако медикам не удалось спасти женщинам. Оказалось, что отдыхавшие с погибшей сами пытались ей помочь и вызвали "скорую", когда уже было поздно.
"Врач скорой помощи во время проведения извлек из ротовой полости кусок мяса. Далее был проведен расширенный комплекс сердечно-легочной реанимации. Однако попытки реанимировать пострадавшую оказались безрузельтатными", — сообщили на станции скорой медицинской помощи Ноябрьска.
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