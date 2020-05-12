Женщина подавилась шашлыком на 9 мая и умерла

В городе Ноябрьске на Ямале произошел несчастный случай, в результате которого погибла местная жительница. Инцидент произошел прямо на пикнике, посвященном Дню Победы. Женщина подавилась шашлыком.

"Скорая" прибыла на место происшествия всего за четыре минуты, однако медикам не удалось спасти женщинам. Оказалось, что отдыхавшие с погибшей сами пытались ей помочь и вызвали "скорую", когда уже было поздно.