С 12 мая начнет работу филиал Красногорской больницы №1, расположенный в "Крокус Экспо".
Об этом рассказал главврач больницы Константин Соболев. По его словам, здесь будут лечить пациентов с коронавирусом, у которых болезнь протекает в средней и легкой форме.
"На данный момент мы готовы на 96%, осталось подключить оборудование в нескольких реанимационных палатах. Также планируется открытие лаборатории, которая будет делать весь спектр анализов: биохимический, общий анализ крови, все, что нужно по стандартам оказания медицинской помощи данной категории пациентов", — сообщил Соболев.
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