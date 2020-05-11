В "Крокус Экспо" начнут заселять пациентов с 12 мая

С 12 мая начнет работу филиал Красногорской больницы №1, расположенный в "Крокус Экспо".

Об этом рассказал главврач больницы Константин Соболев. По его словам, здесь будут лечить пациентов с коронавирусом, у которых болезнь протекает в средней и легкой форме.