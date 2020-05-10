У Нижегородского кремля произошел оползень

Пресс-служба регионального управления МЧС сообщила об оползне, который произошел на Зеленском съезде у стен Нижегородского кремля.

Сообщение о происшествии поступило в главное управление МЧС России по Нижегородской области.