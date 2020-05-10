Пресс-служба регионального управления МЧС сообщила об оползне, который произошел на Зеленском съезде у стен Нижегородского кремля.
Сообщение о происшествии поступило в главное управление МЧС России по Нижегородской области.
"Для оценки обстановки, организации взаимодействия на место происшествия выезжала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. Движение по Зеленскому съезду не нарушено. Применения сил и средств от МЧС России по Нижегородской области не требуется", — говорится в сообщении.
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