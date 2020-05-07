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Источник Правда.Ру

В России научились следить за ношением масок

Россия

Газета "Коммерсантъ" сообщила о том, что власти нескольких регионов подготовились к контролю соблюдения дистанции и ношения масок.

Так, правительство Нижегородской области собирается внедрить для этого совместные разработки "Ростелекома" и NtechLab, а также систему видеоаналитики "Оптимист". Подобные решения уже используются и в Казани.

Алгоритмы программ NtechLab могут распознавать силуэты людей, а информация будет поступать в систему "Оптимист", которая сформирует отчет о соблюдении ограничений в режиме реального времени.

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