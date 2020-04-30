65 человек скончались от коронавируса в Москве за сутки

Жертвами коронавируса в Москве стали еще 65 человек. Такие данные приводит оперативный штаб по состоянию за минувшие сутки.

Сообщается, что все пациенты имели положительные тесты на коронавирус. У них также были хронические заболевания.

При этом за сутки от опасного вируса излечились 525 человек.

"С каждым днём в Москве от коронавируса выздоравливает все больше людей, это очень хорошая динамика. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 525 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 5135", — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В подмосковной Коммунарке на лечении находятся 540 человек. За сутки поступило 70 новых пациентов. Как написал на своей странице в социальной сети главный врач медучреждения Денис Проценко, у 532 человек диагностирована пневмония, 337 пациентов имеют положительные тесты на коронавирус. В реанимации находятся 49 человек, из них 26 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.