До 29 апреля в России должна быть готова стратегия по поэтапному снятию ограничений, введенных на фоне ситуации с коронавирусом. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.
Разработкой плана занимается Роспотребнадзор.
"Роспотребнадзору в рамках исполнения пункта 4 перечня поручений от 24 апреля 2020 года… завершить подготовку концепции снятия (смягчения) ограничений, введённых в связи распространением новой коронавирусной инфекции, в условиях завершения пандемии данной инфекции, и соответствующих методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации. Срок — до 29 апреля 2020 года", — говорится в документе, размещенном на сайте правительства России.
Ранее сообщалось, что кабинет министров России разработает новые меры поддержки бизнеса. На этот раз в центре внимания будут системообразующие предприятия. Новый пакет мер поддержки должен быть готов к 30 апреля. Например, планируется, что они смогут получить кредиты под 5% годовых. Эти деньги будут направлены на пополнение оборотных средств. Каждое предприятие сможет получить заем до трех миллиардов рублей.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.