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Источник Правда.Ру

В России начали разрабатывать план по снятию ограничений

Россия

До 29 апреля в России должна быть готова стратегия по поэтапному снятию ограничений, введенных на фоне ситуации с коронавирусом. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

Разработкой плана занимается Роспотребнадзор.

"Роспотребнадзору в рамках исполнения пункта 4 перечня поручений от 24 апреля 2020 года… завершить подготовку концепции снятия (смягчения) ограничений, введённых в связи распространением новой коронавирусной инфекции, в условиях завершения пандемии данной инфекции, и соответствующих методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации. Срок — до 29 апреля 2020 года", — говорится в документе, размещенном на сайте правительства России.

Ранее сообщалось, что кабинет министров России разработает новые меры поддержки бизнеса. На этот раз в центре внимания будут системообразующие предприятия. Новый пакет мер поддержки должен быть готов к 30 апреля. Например, планируется, что они смогут получить кредиты под 5% годовых. Эти деньги будут направлены на пополнение оборотных средств. Каждое предприятие сможет получить заем до трех миллиардов рублей.

 

 

Темы карантин ограничения михаил мишустин роспотребнадзор
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