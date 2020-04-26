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В Новосибирской области 58 человек заразились COVID-19

Россия » Сибирь » Новосибирск

Оперативный штаб по противодействию COVID-19 в Новосибирской области сообщил, что за последние сутки в регионе коронавирусом заразились 58 человек.

"По данным оперативного штаба на 10.00 (06.00 мск) 26 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 58 пациентов с коронавирусной инфекцией", — говорится в сообщении.

Власти отмечают, что общее количество зараженных в регионе достигло отметки в 305 человек. 39 из них смогли выздороветь, четверо скончались.

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