Путин подписал закон об увеличении штрафов за неявку в военкомат

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, предполагающий ужесточение наказаний за неявку призывников и потерю военного билета. В частности, речь идет об увеличении суммы штрафа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные официального интернет-портала правовой информации.

Так, неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету, а также уклонение от медицинского обследования влечет за собой штраф в размере от 500 до 3 тысяч рублей (ранее он варьировался от 100 до 500 рублей), умышленная порча или утрата документов воинского учета также будет наказываться штрафом от 500 до 3 тысяч рублей (сейчас от 100 до 500 рублей).