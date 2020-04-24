В Москве сегодня ожидается небольшой дождь

Во второй половине дня в столице ожидается небольшой дождь, температура будет держаться на уровне 7-9 градусов, сообщил РИА "Новости" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Облачно с прояснениями, во второй половине дня местами небольшой дождь. Максимальная температура в столице плюс 7-9, в Подмосковье — плюс 5 -10", — сказал Синенков.

Метеоролог отметил, что ветер будет юго-западный. Атмосферное давление будет немного ниже нормы — 734 миллиметра ртутного столба.