Число грабежей и краж за время режима самоизоляции уменьшилось почти на две трети, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
"C 1 апреля по 22 апреля в Москве снизилось количество совершенных преступлений… в том числе грабежей на 66,4%, разбойных нападений — на 78,3%. На 57% сократилось количество дорожно-транспортных происшествий, и на 59,1% снизилось число пострадавших в ДТП", — говорится в сообщении.
Существенное снижение количества заболевших коронавирусом за сутки в России не является признаком затухания эпидемии.