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В России сделали уже почти 2 миллиона тестов на коронавирус

Россия

С начала коронавирусной пандемии врачи провели уже более 1, 9 миллионов тестов на выявление COVID-19, сообщает Роспотребнадзор. При этом, в настоящее время под медицинским наблюдением находятся 132 328 человек.

«Проведено 1 млн 949 тыс. 813 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении пресс-службы.

 

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