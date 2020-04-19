С начала коронавирусной пандемии врачи провели уже более 1, 9 миллионов тестов на выявление COVID-19, сообщает Роспотребнадзор. При этом, в настоящее время под медицинским наблюдением находятся 132 328 человек.
«Проведено 1 млн 949 тыс. 813 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении пресс-службы.
Борьба президента Лукашенко со здравым смыслом в период пандемии продолжается. Он юлит и выводит народ на субботник, войска - на парад, а детей - в школы.