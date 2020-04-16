В Крыму за сутки выявили более 200 нарушителей самоизоляции

Административную практику за нарушение ограничений в связи с нарушением режима самоизоляции в Крыму ввели с 15 апреля. Протоколы за нарушение начали выписывать после 14:00. До настоящего времени выявлено уже более 200 нарушителей.

"За вчерашние сутки составлено 208 протоколов за нарушение режима самоизоляции", — сообщил заместитель начальника полиции в ходе заседания оперативного штаба в Симферополе.

Закон предусматривает штраф за нарушение карантина 4 тысячи рублей для физических лиц, а при повторном нарушении — 5 тыс. рублей. Для водителей штраф обойдется в 5 тыс. руб за первое нарушение.