Московским салонам красоты разрешили работать в карантин

Власти Москвы разрешили работать в период самоизоляции компаниям в сфере красоты. Обязательное условие — наличие медицинской лицензии. Специалисты будут выезжать на дом к клиентам.

Кроме того, разрешили работать массажным кабинетам, баням, саунам и соляриям. Для них также обязательно наличие медлицензии. Как эти заведения будут оказывать услуги на дому не уточняется.