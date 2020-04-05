Власти Москвы разрешили работать в период самоизоляции компаниям в сфере красоты. Обязательное условие — наличие медицинской лицензии. Специалисты будут выезжать на дом к клиентам.
Кроме того, разрешили работать массажным кабинетам, баням, саунам и соляриям. Для них также обязательно наличие медлицензии. Как эти заведения будут оказывать услуги на дому не уточняется.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.