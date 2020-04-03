Указом Кадырова в Чечне введен комендантский час

Эпидемия коронавируса, которая, судя по всему, в России начинает набирать обороты, послужила причиной того, что глава Чечни - первым из руководителей регионов - ввел на "своей" территории коммендантский час.

Согласно указа, подписанного Кадыровым, в Чечне на период, пока действует особый режим самоизоляции, запрещается

"с 20:00 до 8:00 движение транспорта и пешеходов во всех населённых пунктах Чеченской республики", - написал Кадыров в своем telegram-канале.

В Чечне, по данным портала стопкоронавирус.рф,