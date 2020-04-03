Эпидемия коронавируса, которая, судя по всему, в России начинает набирать обороты, послужила причиной того, что глава Чечни - первым из руководителей регионов - ввел на "своей" территории коммендантский час.
Согласно указа, подписанного Кадыровым, в Чечне на период, пока действует особый режим самоизоляции, запрещается
"с 20:00 до 8:00 движение транспорта и пешеходов во всех населённых пунктах Чеченской республики", - написал Кадыров в своем telegram-канале.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.