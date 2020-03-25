Туристов из-за границы будут забирать военные и спасатели

Силы и средства Минобороны, МЧС и Управления делами президента могут быть привлечены к вывозу россиян из-за границы. Этот вопрос сейчас прорабатывает Минтранс.

Такое решение приняли в правительстве России.

"Минтрансу России проработать вопрос о привлечении сил и средств Минобороны России, МЧС России, Управления делами президента Российской Федерации для вывоза российских граждан из иностранных государств с неблагоприятной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции", — говорится в тексте сообщения, размещенного на сайте кабмина.

МИД России сейчас формирует список россиян, которые остаются в других странах и которых необходимо эвакуировать на родину.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что, по поручению Владимира Путина, в России проверяют готовность армии к борьбе с коронавирусом.