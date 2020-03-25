Готовность войск к борьбе с коронавирусом проверят в России. Такое поручение дал Владимир Путин.
Проверки пройдут в органах военного управления, соединениях, воинских частях Западного и Центрального военных округов, ВКС России, РВСН, подразделениях войск РХБЗ, инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения. Оценка сил и умений состоится с 25 по 28 марта.
Напомним, что в России зарегистрировано 658 случаев заболевания коронавирусом. Болезнь циркулирует в 55 регионах страны.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.