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Источник Правда.Ру

Армию России проверят на готовность к борьбе с коронавирусом

Россия

Готовность войск к борьбе с коронавирусом проверят в России. Такое поручение дал Владимир Путин.

Проверки пройдут в органах военного управления, соединениях, воинских частях Западного и Центрального военных округов, ВКС России, РВСН, подразделениях войск РХБЗ, инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения. Оценка сил и умений состоится с 25 по 28 марта.

Напомним, что в России зарегистрировано 658 случаев заболевания коронавирусом. Болезнь циркулирует в 55 регионах страны.

армия россия коронавирус владимир путин
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