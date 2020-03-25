Армию России проверят на готовность к борьбе с коронавирусом

Готовность войск к борьбе с коронавирусом проверят в России. Такое поручение дал Владимир Путин.

Проверки пройдут в органах военного управления, соединениях, воинских частях Западного и Центрального военных округов, ВКС России, РВСН, подразделениях войск РХБЗ, инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения. Оценка сил и умений состоится с 25 по 28 марта.

Напомним, что в России зарегистрировано 658 случаев заболевания коронавирусом. Болезнь циркулирует в 55 регионах страны.