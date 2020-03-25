Коронавирус появился еще в 20 регионах России

163 новых случая заражения коронавирусом выявлено в России. Заболевание зафиксировано еще в 20 регионах страны.

Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, большинство заболевших находится в Москве. За сутки в столице выявлено 20 новых случаев. В Подмосковье и Крыму коронавирусом заболели по шесть человек. По четыре человека в Псковской области и Краснодарском крае, по три человека — в Оренбургской области и Якутии. По два новых случая выявлено в Тульской области, Коми, Кабардино-Балкарии, Пермском крае. И по одному зараженному в Архангельской, Брянской, Калининградской, Ростовской, Нижегородской, Пензенской и Челябинской областях, а также в Башкирии и Ставропольском крае.

Напомним, что всего в России на сегодняшний день зафиксировано 658 случаев заболевания. 29 человек выписаны из больниц в связи с полным выздоровлением.