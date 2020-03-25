Число заболевших коронавирусом в России выросло

У 658 человек в России диагностировали коронавирус. Болезнь выявлена в 55 регионах страны.

Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее данным, от болезни излечились 29 человек.

Напомним, что всего в мире коронавирусом больны около 370 тысяч человек. Как сообщает всемирная организация здравоохранения, от болезни скончались 16 тысяч человек.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что, по решению правительства, в регионах России должны быть закрыты развлекательные центры, кинотеатры, ночные клубы, в ресторанах, барах и кафе запрещено курить кальян.