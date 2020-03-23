Из России запретили вывозить крупы

Повышенный спрос на крупы и продукты длительного хранения в России привел к запрету на экспорт круп. Из страны запрещено вывозить любой их вид.

Такое решение принял Россельхознадзор.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 марта 2020 года сроком на 10 дней вводит временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий до особых указаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России", — сообщили в ведомстве.

Напомним, что в России будут мониторить цены на продукты и товары первой необходимости. Еженедельный отчет будет получать премьер-министр Михаил Мишустин.