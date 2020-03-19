Цены на продукты и лекарства будут мониторить в России

Не допустить завышения цен на продукты питания и лекарства поручил премьер-министр Михаил Мишустин. По его решению в регионах будут внимательно мониторить цены на указанные товары.

Отслеживание цен начнется с 20 марта.

"Минпромторг, Федеральная налоговая служба, Росстат и коммуникационный центр правительства с завтрашнего дня начнут оперативный мониторинг всех цен в каждом регионе", — сообщил глава кабинета министров.

За ценами будут следить в каждой торговой и аптечной сетях. Под оценку попадут продукты питания, средства индивидуальной защиты, товары для детей, лекарственные препараты.

Ранее вице-премьер Марат Хиснуллин заявил, что дефицита товаров в российских торговых сетях не будет. В магазины крупных городов позволили завозить товары круглосуточно.