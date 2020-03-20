Грузовики с лекарствами избавят от весового контроля

Грузовикам с лекарствами и товарами первой необходимости временно разрешат не проходить весовой контроль. Послабление мер продлится с 25 марта по 25 апреля.

Такое решение приняли в Ространснадзоре для бесперебойного обеспечения продуктами и лекарствами граждан России.

«Такая мера вводится во исполнение Плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, утверждённого правительством Российской Федерации», - сообщили в ведомстве.

Без весового контроля смогут следовать автомобили с прицепами и полуприцепами платформенного типа с тентированным верхом, которые перевозят детские товары, лекарства и продукты.

Ранее сообщалось, что в правительстве намерены разработать план мер поддержки отечественных ритейлеров и торговых компаний.