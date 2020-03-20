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"Еды хватит всем" - правительством подготовлен план поддержки магазинов

Экономика

Правительство России подготовило план необходимых мер для поддержки отечественных ритейлеров и торговых компаний в случае нехватки продуктов на фоне распространения коронавируса.

Документ уже подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным. В нем перечислены

  • базовые продукты, которые должны всегда быть на магазинных полках:

мясо, птица, рыба, хлеб, молочка и т. д.

  • механизмы поддержки, которую государство готово предоставить продуктовым ритейлерам; такие как, например, особые льготные условия кредитования торговых точек для формирования сверхзапасов продуктов.

Известия о распространении коронавируса и резкое падение национальной валюты взвинтили в России потребительский спрос.

Ажиотаж не уместен — еды хватит всем

Многие граждане страны как будто не слышат заявлений ритейлеров, что магазины и оптовые склады работают в обычном режиме и у них при этом есть запас всех продуктов как минимум на 8 недель.

"Сейчас мы наблюдаем ажиотажный спрос на продукцию в магазинах Москвы: потребители начали активно закупаться впрок, — говорит Илья Ломакин, член совета Торгово-промышленной палаты по развитию потребительского рынка. — Однако, пустые полки, которые периодически появляются в некоторых магазинах и пугают посетителей, возникают не потому, что на них нечего выложить. Во всех магазинах уже сейчас сверхзапасы товара. Пустыми полки оказываются только потому, что в условиях ажиотажа элементарно не хватает

  • рабочих рук — персонала, который будет выкладывать товары со склада,
  • машин, чтобы привезти продукцию в магазин из распределительного центра"

Особо эксперт подчеркнул, что большинство российских заводов и производственно-складских комплексов, занимающихся фасовкой, дабы обеспечить магазины теми самыми сверхзапасами продуктов, о которых говорит правительство страны, уже перешли на круглосуточный режим работы.

Темы ажиотаж магазины продукты коронавирус правительство поддержка магазинов
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