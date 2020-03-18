Минпром наращивает производство медицинских масок

Маски, перчатки, антисептик и другие средства индивидуальной защиты и дезинфекции активно производят в России. Темпы производства наращиваются.

Такое заявление сделал вице-премьер Андрей Белоусов.

"Средств индивидуальной защиты, масок, антисептиков, средств гигиены и так далее — этих всех вещей сейчас Минпром наращивает производство", — заявил политик.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что ежедневно в России производят около полутора миллиона медицинских масок. Предприятия работают в круглосуточном режиме.