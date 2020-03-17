В России хотят срочно запретить кальяны

В срочном порядке запретить кальяны намерены члены социального комитета Совета Федерации. По их мнению, курение табака ведет к распространению коронавируса.

С предложением оперативно решить этот вопрос, члены комитета намерены обратиться в правительство.

"Мы обратимся к руководству Совета Федерации с предложением обратиться в координационный совет при правительстве с тем, чтобы мгновенно его постановлением запретить курение кальянов в общественных местах, а также закрыть сами кальянные", — сообщил первый замглавы комитета Валерий Рязанский.

По его мнению, коронавирус может распространяться быстрее, так как кальян чаще всего курит несколько человек, передавая трубку друг другу.

Ранее Госдума уже планировала запретить в России кальяны. Законопроект прошел первое чтение. Своим решением депутаты приравняли кальяны и электронные сигареты к курению табака. Сейчас закон ожидает второе чтение.