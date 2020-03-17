Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

В России хотят срочно запретить кальяны

Россия

В срочном порядке запретить кальяны намерены члены социального комитета Совета Федерации. По их мнению, курение табака ведет к распространению коронавируса.

С предложением оперативно решить этот вопрос, члены комитета намерены обратиться в правительство.

"Мы обратимся к руководству Совета Федерации с предложением обратиться в координационный совет при правительстве с тем, чтобы мгновенно его постановлением запретить курение кальянов в общественных местах, а также закрыть сами кальянные", — сообщил первый замглавы комитета Валерий Рязанский.

По его мнению, коронавирус может распространяться быстрее, так как кальян чаще всего курит несколько человек, передавая трубку друг другу.

Ранее Госдума уже планировала запретить в России кальяны. Законопроект прошел первое чтение. Своим решением депутаты приравняли кальяны и электронные сигареты к курению табака. Сейчас закон ожидает второе чтение.

Темы кальян коронавирус совет федерации валерий рязанский социальный комитет
Новости Все >
В России хотят срочно запретить кальяны
Россиян будут наказывать за нарушения на голосовании по Конституции
Эксперт рассказал, как власти помогут туроператорам
Путин: несистемная оппозиция – не враги России
Сергей Шнуров не смог ответить на вопрос: "Чей Крым?"
Поисковые системы будут бороться с дезинформацией о коронавирусе
В "Роскосмосе" рассказали о подготовке к полету на Марс
За 2019 год в Москве и МО выявлено 154 нелегальных кредитора
Через два дня остановят поезда между Россией и Финляндией
Health: мастурбация может защитить от коронавируса
Последние материалы
Эпидемия COVID-19: вводится ЧП, закрываются страны
Чемпионат России по футболу остановлен из-за коронавируса
Таиланд не закрывает границ и готов принять туристов
Съемки продолжения "Аватара" отложены из-за коронавируса
Симон Фуркад назвал французов идиотами из-за коронавируса
Американский суд снял обвинения с российской компании
Коронавирус может обанкротить российские авиакомпании
Жириновский запретил депутатам ЛДПР участвовать в ток-шоу
Большинство продавцов AliExpress возобновили отправку товаров
КПРФ прогнозирует России жизнь "без штанов"
Популярное
Новости Украины
Гордон рассказал, кому был выгоден расстрел людей на Майдане

Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.

Гордон рассказал, кому был выгоден расстрел людей на Майдане
Названы лекарства, которые нельзя принимать при коронавирусе
Здоровье
Названы лекарства, которые нельзя принимать при коронавирусе
Мир. Новости мира
В Хорватии начали распродавать дома по 11 рублей
Здоровье
Петербургские медики раскрыли эффективный способ защиты от коронавируса
Василий Амирджанов Евровидение 2020: вирус Little Big обнуляет депрессию Василий Амирджанов Любовь Степушова Почему в России нет паники из-за пандемии коронавируса Любовь Степушова Петр Дерябин Копирование лекарств поможет пережить санкции Петр Дерябин
Комментарии
Эпидемия COVID-19: вводится ЧП, закрываются страны
Москва против коронавируса: от дезинфекции до карантина
Почему в России нет паники из-за пандемии коронавируса
Путин: несистемная оппозиция – не враги России
КПРФ прогнозирует России жизнь "без штанов"
За 2019 год в Москве и МО выявлено 154 нелегальных кредитора
Интеллигенция заявила о перевороте в России. Что дальше?
КПРФ прогнозирует России жизнь "без штанов"
"Половина человечества вымрет": Виктория Боня о коронавирусе
Съемки продолжения "Аватара" отложены из-за коронавируса
КПРФ прогнозирует России жизнь "без штанов"
Гордон рассказал, кому был выгоден расстрел людей на Майдане
Почему в России нет паники из-за пандемии коронавируса
Москва против коронавируса: от дезинфекции до карантина
Интеллигенция заявила о перевороте в России. Что дальше?
Почему в России не развивается собственное промышленное производство
Опять покрышки на Майдане: это ультиматум Зеленскому
Зюганов предсказал крах экономике РФ на уровне 2008 года
"Половина человечества вымрет": Виктория Боня о коронавирусе
Главный вопрос: как будут назначать главу Госсовета
История предателя Родченкова
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ