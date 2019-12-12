Кальяны и электронные сигареты в России объявят вне закона

Госдума приняла в первом чтении законопроект, приравнивающий кальяны и электронные сигареты к курению табака.

"То есть, — пояснил один из разработчиков законопроекта, Николай Куринный, депутат от коммунистов, - теперь кальяны — вне закона в ресторанах и кафе, а электронные сигареты — во всех общественных местах".

По словам другого законотворца, Николая Герасименко (ЕР), проблема "назревала давно", а ускорителем ее решения стал инцидент со школьником в Заринске (15 ноября, напомним, мальчику стало плохо прямо на уроке после того, как он покурил электронное устройство, его отвезли в больницу, и только по счастливому стечению обстоятельств врачам удалось его спасти — прим. "Правда.ру").

За принятие закона проголосовали 398 депутатов

В КоАП и ФЗ "Об охране здоровья граждан" будет внесен ряд поправок. Например, там появятся термины "электронное курительное изделие" и "кальян", будут четко регламентированы условия торговли ими. Отдельно пропишут административную ответственность "за вовлечение детей" в курение и нарушение запрета использования их в помещениях.

Депутаты, обсудив предложение инициативной группы, проявили редкое единодушие: "за" закон проголосовали 398 парламентариев, "против" — 0, "воздержался" — 1.

Заседание рабочей группы по подготовке нового закона ко второму чтению назначено на сегодня, 12 декабря.