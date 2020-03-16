Метеорологи предупреждают о погодных аномалиях

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о надвигающихся на Россию погодных аномалиях. Он утверждает, что на европейской части страны уже на этой неделе ожидается температура 15-20 градусов выше нуля.