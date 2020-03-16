Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о надвигающихся на Россию погодных аномалиях. Он утверждает, что на европейской части страны уже на этой неделе ожидается температура 15-20 градусов выше нуля.
"Невероятно тёплая погода будет на следующей рабочей неделе в Новосибирске, Омске, Томске и даже Красноярске. Днём там прогнозируется от четырёх до десяти градусов тепла — это редчайший случай. Температура выше нормы на 15 градусов", — пояснил синоптик.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.