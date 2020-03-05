Замминистра финансов Сергей Сторчак ушел из правительства

Сергей Сторчак покинул должность заместителя министра финансов России. На его место уже назначен преемник.

Постановление об отставке Сторчака размешено на портале правовой информации.

"Освободить Сторчака Сергея Анатольевича от должности заместителя министра финансов Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", — говорится в документе, подписанном председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Новым заместителем министра финансов будет Тимур Максимов. Его уже назначили на должность. Ранее он занимался аналогичной работой в Минэкономразвития.