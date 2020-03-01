Теплая зима – способ сэкономить: расчеты за услуги ЖКХ скорректируют

В регионах, жители которых платят за услуги ЖКХ не по показаниям общедомовых счетчиков, а равными суммами в течение года, будет проведена корректировка платежей за отопление, поскольку зима была аномально теплой.

Об этом со ссылкой на Министерство строительства и ЖКХ сообщают сегодня "Известия".

"Закон предписывает ресурсоснабжающим организациям и УК корректировать параметры теплоносителя в зависимости от погодных условий. Поэтому, поскольку зима в этом году была теплая, то потребители, вносящие платежи небольшими долями в течение всего года исходя из среднемесячного объема потребления, вправе рассчитывать на перерасчет: вся переплата должна быть учтена при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", — цитирует издание слова представителя Минстроя.

В Москве уже начали "прикидывать" перерасчет

В качестве иллюстрации сказанному приводят пример Москвы, где, по словам Петра Бирюкова, заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ, было израсходовано на 20% меньше газа и тепла, чем планировалось. Вероятная экономия для жителей там может составить порядка 200 рублей в месяц.

Что же касается всей страны, то

"экономия только по одному дому за год может достигать от 500 тыс. рублей до 1 млн. Она подчеркнула, что управляющие компании просто обязаны сделать перерасчет", — считает Ольга Перминова, эксперт в области ЖКХ.

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